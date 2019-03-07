خاص بالفيديو- نوال الزغبي تذكّرنا: لديّ ولدان غير "تيا" وماذا قالت نجوى كرم عن يارا؟

ميرنا وليد - بيروت - دقّت ساعة الليل واقترب الموعد المنتظر للاحتفال بـ "نوال الذهب" وإطلاق ألبومها الجديد "كده باي".. نعم أقصد بنوال الذهب نوال الزغبي، فهو اللقب الجديد الذي حازت عليه الزغبي من عائلتها المهنية روتانا.

دخلنا إلى القاعة ورائحة الذهب مفعمة في كل زاوية منها، فبدأ الحفل بتقديم من الإعلامية اللبنانية جومانة بو عيد، ليتخلله كلمة للرئيس التنفيذي لشركة روتانا السيد سالم الهندي الذي خصّ موقع الخليج 365 بتصريح حول من هي النجمة الأولى في الشركة التي تضم باقة من أهم الفنانين، وبعدها اعتلت الزغبي المسرح، بعد ان كانت مختبئة خلفه، لتقدّم باقة من أجمل أغنيات ألبومها الجديد، والتي أشعلت فيها الأجواء بين الحاضرين.

في هذه الأثناء أعيننا على باب المصعد، منتظرين شمس الأغنية نجوى كرم لتطل، وعلى الرغم من أنها كانت محاطة بعدد كبير من المرافقين الشخصيين إلاّ أننا تمكنا من طرح سؤالين عليها، أولاً رسالتها للزغبي بهذه المناسبة، وثانياً ردّها على من حلّل تصريحها في إحدى المقابلات التي أجرتها مسبقاً والذي اعتبره البعض "لطشة" للفنانة يارا.

ولفتنا أن كرم لم تبخل على كاميرا موقع الخليج 365 بتصريحها، على الرغم من أنها كانت متجهة بشكل سريع إلى داخل القاعة، بالإضافة إلى أنها وصلت الى الحفل من دون مدير أعمالها كريم أبي ياغي، ليتبين لاحقاً أنها انفصلت عنه حبياً.

حضر الحفل عدد كبير من أهل الفن والإعلام، ومن بينهم، ابنة الزغبي، تيا ديب التي قررت أن تتوقف عن التصريحات الإعلامية فجأة، عائلة الزغبي، الممثلة ماغي بو غصن وزوجها المنتج جمال سنّان، الممثلة شكران مرتجى التي وعلى الرغم من أنها معتزلة المقابلات الصحفية في هذا الوقت إلا أنها وجهت رسالة للزغبي بهذه المناسبة، الفنان ناجي أسطا، الفنان فادي حرب، إضافة إلى فريق العمل الذي ساهم بإنجاح هذا الألبوم.

الزغبي رحّبت بجميع الحضور، وبطيلعتهم صديقتها نجوى كرم، حيث أكّدت أن الشمس شارقة بوجودها، كما لفتني خلال الحفل تصرّف الممثلة شكران مرتجى التي قررت أن تلقي التحية على أهل الصحافة فرداً فرداً.

وفي ختام الحفل اجتمع الأصدقاء لتقطيع قالب الحلوى إلى جانب الزغبي، إلاّ أن كرم قررت عدم خطف الأضواء من الزغبي إن كان من ناحية الإدلاء بتصريحات إعلامية كثيرة، أو حتى عدم وقوفها بشكل مطوّل إلى جانب الزغبي أثناء تقطيع قالب الحلوى.

في ختام الحفل، خصّصت الزغبي وقتها للمقابلات الصحافية، فقابلت كل وسيلة إعلامية على انفراد، مشددة على أنها لا تريد أن تخرج عن موضوع الحفل والأصداء الإيجابية لألبومها.

في التقرير المرفق تشاهدون كل المقابلات التي أجريناها.

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