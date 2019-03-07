بالصور: مهندس يقوم بشرب نصف لتر من بوله يومياً ليحافظ على صحته !

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 مارس 2019 12:02 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

“نظام غذائي متوازن، 8 ساعات من النوم، 20 دقيقة من التمارين الرياضية في اليوم”، هذه السلوكيات هي الأنسب لبناء نمط حياة صحي، ولكن فابيان فاركوارسون، مهندس الديكور الإنجليزي، لديه أسلوب آخر يثق به، ولكن ربما لا يكون مناسب للجميع.

على مدى السنوات الـ3 الماضية، كان فابيان فاركوارسون، البالغ من العمر 37 عامًا، يشرب نصف لتر من بوله يوميا ليعالج آلام معدته، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

بدأ فابيان البحث في علاجات بديلة في عام 2013 بعد معاناته باستمرار من آلام في المعدة لم يتمكن الأطباء من تشخيصها أو علاجها بنجاح.

ويقول فابيان: “كنت أسافر كثيرًا للعمل، وأكل الوجبات السريعة، ومع عدم وجود علاج أو تفسير، قررت اتباع نظام غذائي يتكون من الفاكهة فقط، ولاحظت وجود فرق بسرعة”.

كجزء من بحثه عن علاج، قرأ فابيان معلومات حول شرب البول، ويذكر عن الأمر “كنت دائما متفتح الذهن حول هذا النوع من الأشياء، لذلك قررت أن أشرب البول الطازج”.

ويتابع “كان طعمه مرًا في البداية، كان قوياً جداً، ولكن لم يكن مستحيلا أن أشرب زجاجة كاملة، وبعد حوالي نصف ساعة بدأت أشعر بأنها مدهشة، كنت متفاجئاً بالطاقة، والآن لا أمضي يوماً بدون شرب البول، وأوصي بها لأي شخص”.

قال فابيان إن أصدقائه وعائلته “لم يكونوا مندهشين” – لأنه كان دائما خارج الحائط في مقاربته للصحة.

ووصف فابيان الطعم ، قائلاً: “كان الأمر مشابهاً لمذاق البيرة المرّة في البداية وشعرت كأنني في المرة الأولى التي أحاول فيها تناول البيرة”.

“مع مرور الوقت أصبح الذوق أضعف بكثير ، والآن أصبح الماء عمليا – وهو على الأرجح إلى نظامي الغذائي”.

وبعدما تحسن فابيان فاركوارسون بشرب البول، بدأ يتركه يخمر لمدة شهر، لكي يجعله أكثر فعالية، وشرح عملية التخمير قائلاً: “أخزنها في عبوات زجاجية، ثم اتركها لمدة 30 يومًا تقريبًا”.

قال: “كان لدي ربيع في خطوتي وشعرت بالطاقة لدرجة أنني عدت إلى المنزل في ذلك اليوم ونظفت بيتي بالكامل.

“كما تابعت ، لاحظت زيادة في قدراتي العقلية. شعرت بأنني أكثر ذكاءً ، وقادرة على التركيز أكثر ، وكان رفاهي العام أفضل بشكل عام.

كما أنه يقضي وقته في التوفيق بين مشاريعه التجارية الثلاثة – الديكور الداخلي ، والأعمال التجارية في المطبخ ، وبرنامج حواري يوتيوب الذي يستضيفه مع صديقه لي مولسون.

يدافع الثنائي عن حاجة الشخص إلى “alkalise لإدراك” – التي سميت بسبب “مستويات الألكلايت العالية” للبول المسن.

قال فابيان: “قابلت لي على الإنترنت بعد أن شاهدني نتحدث على فيديو صديق عن علاج البول.

“لقد اتصل بنا ووجدنا أننا نتشارك نفس المعتقدات ، وفي النهاية قررنا إنشاء مقاطع فيديو معًا”.

كما يقدمون خدمات “مدرب صحي شامل” ، ويقدر فابيان أن لديه أربعة أو خمسة عملاء في اليوم ينصحهم من الناحية التغذوية والروحية في أن يصبحوا أصحاء بقدر الإمكان.

“في ذلك الوقت يزداد البول في القلوية وتتضخم جميع الفوائد المدهشة”.