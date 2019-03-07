كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني سلامة في كواليس تصوير "قمر هادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفنان هاني سلامة، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "قمر هادي"، المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

وكشف هاني سلامة عن صورة من كواليس تصوير المسلسل عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب بتعليقه عليها: "كواليس مسلسل قمر هادي".

ويشارك في بطولة مسلسل "قمر هادي" الى جانب هاني سلامة، كل من داليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار، وأشرف زكي، وحمزة العيلي، ومؤمن نور، أية سماحة وآخرين، والعمل من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.