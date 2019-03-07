شاهدوا إعلامي ينفعل على الهواء بسبب سؤال زميلته عن خيانته لزوجته

حالة من الغضب عاشها الإعلامي المصري أسامة منير اثناء حلوله ضيفاً على برنامج “كلام البنات”، المذاع على قناة TeN الفضائية المصرية، حيث وجهت له مقدمة البرنامج نرمين شريف سؤالاً عن عدد خياناته لزوجته.

منير غضب من السؤال وعبّر عن ذلك حينما رد على شريف بأن سؤالها عير مهني وإعلامي.

وقال منير: “هذا السؤال غير إعلامي بالمرة، لأنه من المستحيل لرجل أن يقول إنه يخون زوجته وعلى الهواء مباشرة”، مما جعل المذيعة تشعر بالحرج.

واضاف منير:”لم أخن زوجي، ولم تعلم بخيانتي ولا توجد خيانة من الأساس”.