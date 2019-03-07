شاهدوا بالصورة نجل ريهام سعيد الصغير على فراش المرض

تعاطف محبو الإعلامية ريهام سعيد مع الصورة التي نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها ابنها الصغير على فراش المرض داخل إحدى المستشفيات، ويده الصغيرة موصولة بالأسلاك الطبية.

وطلبت ريهام سعيد من متابعيها الدعاء لابنها وذلك في تعليقها على الصورة قائلة:”ارجو الدعاء لابني” بعد تعرّض ابنها الصغير لوعكة صحية مفاجئة، غير أنها لم تكشف عن سبب تدهور حالة إبنها الصحية ومرضه.