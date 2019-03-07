للمرة الأولى.. هازال كايا تتحدث عن عدم حضور بيرين سات حفل زفافها

بيرين سات- هازال كايا

بعد فترة قصيرة على زواج الممثلة التركية هازال كايا من المُمثّل والمخرج علي أطاي، فبراير/ شباط الماضي، وما أثير حول غياب الممثلة التركية بيرين سات عن حضور الحفل على الرغم من تواجد عدد كبير من نجوم تركيا وأن الممثلتين شاركتا سابقاً في أحد أهم المسلسلات التركية “العشق الممنوع، تحدثت كايا للمرة الاولى عن غياب بيرين.

وجاء حديثها هذا في ردّها على أسئلة الصحافيين الذين تواجدوا حفل استقبال وحمّام التوأمين المنتظرة ولادتهما قريباً لصديقتها الممثلة سينام أوزتورك الشهيرة بياسمين في مسلسل “حب للإيجار” حيث قالت:”غاب العديد من أصدقائي عن حضور حفل زفافي جراء انشغالهم، لكن الإعلام انشغل بغياب بيرين سات فقط، ونحن عندما ندعو أصدقاءنا نعلم بأن حضورهم غير مؤكد، وأنا وبيرين سات لم يكن لدينا وقت كثير لتوطيد صداقتنا، وحياتنا ليست مثل أبطال “العشق الممنوع”، أنا أحب الحياة والعلاقات البسيطة”.

وردّت أيضاً على سؤال عن حقيقة حملها قبل الزواج، حيث نفت الموضوع تماماً مشيرةً إلى أنها لا تعلم من أطلق هذه الشائعة.