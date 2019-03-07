شاهدوا.. سوزان نجم الدين تبكي فراق ابنتها على الهواء

كتب امير فتحي في الخميس 7 مارس 2019 11:44 صباحاً -
شاركت الفنانة سوزان نجم الدين جمهورها، عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بمقطع من لقاء تلفزيوني لها، وهي تبكي على الهواء بعدما فوجئت بعرض رسالة صوتية من ابنتها.
وقالت ابنة سوزان في رسالتها: “في حياتي ما شفت شخص مثل أمي، تعمل بهذا الشكل وتخلص في عملها، فهي محترمة ومتميزة ودائما ما نفتخر بها أمام الجميع، نحن نحبك”.
ولم تستطع سوزان نجم الدين حبس دموعها أمام الكاميرا وردت على رسالة ابنتها باكية: “وأنا أيضا أحبكم”.
وعلقت نجم الدين على الفيديو قائلة: “هذا هو إنجازي الحقيقي .. وفخري وأملي .. هذا هو وجعي وفرحي .. هذا هو ماضيي ومستقبلي.. أولادي”.
الجدير بالذكر أن أبناء سوزان نجم الدين يعيشيون في أحد الدول الأوروبية ولم يلتقيا منذ فترة طويلة.
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