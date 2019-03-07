انت الان تتابع تفاصيل خبر عاهل الأردن ينال "مصباح القديس فرنسيس" للسلام بإيطاليا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 11:39 صباحاً - أعلن رهبان كاتدرائية فرنسيس الأسيزي أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، سيتوجه إلى أسيزي وسط إيطاليا في الربيع، لتسلُّم "مصباح القديس فرنسيس"، أرفع جائزة كاثوليكية للسلام.

وأوضح مدير قاعة الصحافة في كاتدرائية فرنسيس الأسيزي، الأب إنزو فورتوناتو، أن "العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، سيقوم بزيارة، ترافقه فيها عقيلته الملكة رانيا العبد الله، لكاتدرائية القديس فرنسيس الأسيزي، نهاية شهر مارس، ليتسلم مصباح القديس فرنسيس للسلام".

وأردف فورتوناتو قائلاً: إن "الرهبان يمنحونه هذه الجائزة تقديراً لعمله والتزامه تعزيز حقوق الإنسان والوئام بين مختلف الأديان واستقبال اللاجئين.. اليوم العالم مدعوٌّ إلى الاختيار بين الخوف والثقة، وقد اخترنا الثقة".

بدوره، أكد سفير الأردن في روما، فايز خوري، أن "الجهد الذي يبذله العاهل الأردني من أجل السلام والوئام بالعالم أساسي في مكافحة تفشي الأيديولوجيات المسيئة".

وسيتسلم الملك عبد الله الجائزة في احتفال يحضره رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي مُنحت الجائزة العام الماضي؛ تقديراً "لعملها على صعيد المصالحة من أجل تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب".

ومُنحت الجائزة للمرة الأولى في 1981، للبولندي ليش فاليسا، كما مُنحت للبابا يوحنا بولس الثاني، والأم تيريزا عام 1986، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1990، ورئيس الاتحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف عام 2008، والرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس عام 2014، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس عام 2015، وكذلك مُنحت الجائزة للرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس عام 2016.