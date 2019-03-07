تامر عاشور يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد “أيام” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان المصري تامر عاشور أغنية جديدة بعنوان “أيام” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا.

أغنية “أيام” هي أولى أغاني ألبوم تامر عاشور الجديد والذي يحمل الاسم نفسه، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع النابلسي.

وحقق الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ اليومين على إتاحة عرضه إلكترونيًا.

لمشاهدة فيديو أغنية “أيام”: