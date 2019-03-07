“أحبك” لـ حسين الجسمي تحقق إنجازًا رقميًا جديدًا

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متابعة بتجــــــــــــــرد: تخطت أغنية “أحبك” للنجم الإماراتي حسين الجسمي الـ115 مليون مشاهدة بنسختها الرسمية عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
بهذا الرقم الإلكتروني، يكون حسين الجسمي قد حقق إنجازًا إلكترونيًا جديدًا يضيفه إلى مسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات والإنجازات القياسية.
الجدير ذكره أن أغنية “أحبك” هي من كلمات أحمد الصانع، رؤية وألحان حسين الجسمي نفسه وتوزيع ومكساج وماستر وليد فايد وقد صدرت في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.
لمشاهدة فيديو أغنية “أحبك”:
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