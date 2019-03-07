بعد فوزها بالأوسكار.. ليدي غاغا إلى الصدارة!

متابعة بتجــــــــــــرد: حققت النجمة العالمية ليدي غاغا نجاحًا جديدًا يُضاف إلى مسيرتها الفنية، حيث نجحت بضم أغينة Shallow إلى قائمة أفضل 100 أغنية لفيلم حسبَ تصنيف أكاديمية الفنون.

وفي التفاصيل، تقدّمت أغنية Shallow من المركز 21 إلى المركز الأوّل في القائمة، وذلك بعد أن حصلت غاغا عنها على أوسكار أفضل أغنية أصلية في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية بنسخته الـ91 في لوس أنجلوس.

وكانت أغنية Shallow قد حققت نجاحًا باهرًا وتصدّرت طيلة الأشهر الماضية المرتبة الأولى عبر أهم المتاجر الرقمية في العالم.

الجدير ذكره أن أحداث فيلم A Star Is Born تدور حول “جاكسون”، نجم موسيقى على حافة انهيار مستقبله الفني، يكتشف “إلي” وهي فتاة موهوبة لديها صوت رائع لكنها غير واثقة بجمالها، فتنشأ بينهما علاقة عاطفية، وينجح في دفعها إلى دائرة الضوء والنجاح، وفي الوقت الذي تؤسس هي فيه قاعدتها الجماهيرية، يعاني هو من صعوبة الحفاظ على مجده الذي يضيع.