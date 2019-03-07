إقبال غير مسبوق على حفل أحلام في الرياض.. إليكم ما حصل!

متابعة بتجـــــــــــــرد: شهدت الحجوزات على تذاكر حفل النجمة الإماراتية أحلام في العاصمة السعودية الرياض، إقبالًا كبيرًا منذ إتاحة الحجز إلكترونيًا.

واشتكى عدد كبير من الأشخاص من صعوبة الحجز بسبب الضغط على الموقع حيث هرع الآلاف لشراء تذاكرهم وضمان حضورهم الأمسية الفنية المنتظرة، حتى أن بطاقات معظم فئات الحفل نفذت بسرعة قياسية.

ومن المقرر أن تلتقي نجمة الخليج الأولى الجمهور ومحبّيها في السعودية يوم 21 الشهر بمركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض.

وستقدّم أحلام خلال الحفل باقة من أروع أغاني أرشيفها الفني، حيث كانت قد طلبت من الجمهور مساعدتها في اختيار الأغنيات التي يرغبون منها تقديمها في السهرة المنتظرة.