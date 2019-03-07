بيروت تجمع فارس كرم وسالم الهندي والضحكة ثالثهما – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: التقى النجم اللبناني فارس كرم، الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات في جلسة مميّزة وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحث الهندي وكرم في المشاريع الفنية المقبلة التي ستجمع الأخير مع شركة “روتانا”، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الأخير “44:36”.

ونشرت صفحات “روتانا” على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا تجمع سالم الهندي وفارس كرم، ظهرت من خلالها الأجواء المرحة التي سيطرت على اللقاء حيث كانت الضحكة ثالثهما، وكتبت إدارة الشركة في تعليقها: “ما سر الضحكة التي جمعت الرئيس التنفيذي لروتانا أ. سالم الهندي ونجم المسارح فارس كرم في شوارع بيروت ؟؟”.

تجدر الإشارة إلى أن فارس كرم طرح من الألبوم فيديو كليبين لأغنيتي “بدنا نولعا” و”حبك برم” ومن المقرر أن يصوّر أيضًا أغنية “سمع” على أن يعرض الكليب قريبًا.