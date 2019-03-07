لقاء كيت ميدلتون وميغان ماركل بعد أشهر من القطيعة

متابعة بتجــــــــــــرد: ضجت مواقع الأخبار العالمية بخبر مفاده أن الدوقتين كيت ميدلتون وميغان ماركل التقيتا للمرة الأولى منذ عيد الميلاد، خلال حضورهما احتفالاً بالذكرى الخمسين لتنصيب الأمير تشارلز أميراً لويلز في قصر باكنغهام أمس.

وفي التفاصيل، فقد أطلّت كيت وميغان بلوكين مختلفين كُلياً، فاعتمدت دوقة ساسكس ميغان ماركل البالغة من العمر 37 عاماً، مكياجاً ارتكز على الكونتورينع والألوان البرونزية، أما دوقة كامبريج كيت ميدلتون فقد اختارت لوكاً كلاسكياً ارتكز على الألوان الزهرية.

ولناحية الملابس، اختارت ميغان فستاناً أبيض اللون تميز بتداخل نقشة ذهبية مع معطف أبيض، واعتمدت كيت فستاناً باللون الأزرق الفاتح.