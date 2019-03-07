هالي بيري بصورة عارية على انستجرام

متابعة بتجــــــــــــرد: استعرضت الممثلة الأميركية هالي بيري البالغة من العمر 52 عامًا وشمها الكبير عبر حسابها الرسمي على انستجرام. وقد نشرت هالي صورة لظهرها أظهرت من خلالها التاتو الجديد على ظهرها وبدت مرتدية تنورة من الباييت فقط، أثناء تحضير البيض. وعلّقت هالي على الصورة بالقول “من قال إنني لست حورية بحر؟”.

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