مايا دياب تعود إلى الشاشة الصغيرة.. و”هيك منغني”

متابعة بتجـــــــــــــرد: تعود النجمة اللبنانية مايا دياب بموسم جديد من برنامج “هيك من غني” عبر شاشة “ام تي في”، وذلك بعد سنوات عدّة توقف خلالها عرضه.

وأعلنت قناة “ام تي في” رسميًا عن عودة مايا دياب قريبًا إلى شاشتها، حيث بدأت بعرض برومو خاص ببرنامج “هيك منغني”.

ومن المعروف أن مايا دياب حققت نجاحًا كبيرًا ببرنامج “هيك من غني” منذ سنوات حيث حصد نسب مشاهدة مرتفعة جدًا بمواسم عرضه كافّة.

على صعيد آخر، تعيش مايا دياب نجاح أغنيتها الجديدة “يصفّوا حكي” ومن المقرر أن تصوّرها قريبًا على طريقة الفيديو كليب.