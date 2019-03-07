متابعة بتجـــــــــــــرد: تعود النجمة اللبنانية مايا دياب بموسم جديد من برنامج “هيك من غني” عبر شاشة “ام تي في”، وذلك بعد سنوات عدّة توقف خلالها عرضه.
وأعلنت قناة “ام تي في” رسميًا عن عودة مايا دياب قريبًا إلى شاشتها، حيث بدأت بعرض برومو خاص ببرنامج “هيك منغني”.
ومن المعروف أن مايا دياب حققت نجاحًا كبيرًا ببرنامج “هيك من غني” منذ سنوات حيث حصد نسب مشاهدة مرتفعة جدًا بمواسم عرضه كافّة.
على صعيد آخر، تعيش مايا دياب نجاح أغنيتها الجديدة “يصفّوا حكي” ومن المقرر أن تصوّرها قريبًا على طريقة الفيديو كليب.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تعود إلى الشاشة الصغيرة.. و”هيك منغني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.