خاص- مولود جديد لناجي اسطا في الصيف القادم

عبّر النجم ناجي اسطا عن سعادته بنجاح أغنية “بعتذر” من خلال الارقام العالية التي تحققها على جميع المنصات الموسيقية منذ صدورها.

ولفت الى أنه لا يؤمن كثيراً بالارقام لأنه يحب ان يرى النجاح في الواقع وخاصة في الحفلات عندما يردد الجمهور الأغنية معه.

أشار ناجي ان اغنية “بعتذر” تلائم أجواء الشتاء وعيد الحب وهو يتحضر لطرح أغنية منفردة جديدة مطلع الصيف.

الاغنية ايقاعية سريعة ستحمل توقيع الشاعر منير بوعساف والملحن هشام بولس.

وشدد ناجي الى انه يعمل في نفس الوقت على مجموعة من الأغاني، إلا انه يطرح كل أغنية في الوقت المناسب.

وعلى الرغم من أنه يحب سياسة الاغنية المنفردة لأنها تصل بشكل أسرع، إلا ان ناجي سيجمع الاغاني التي سبق وطرحها مع اغاني جديدة في ألبوم سيطرحه في المستقبل.

ورداً على سؤال هل سيغني تتر مسلسل في رمضان القادم، قال ناجي “حتى الآن كلا”.

من جهة أخرى، حضر ناجي اسطا الاحتفالية التي اقامتها شركة روتانا في بيروت للاحتفال بألبوم النجمة نوال الزغبي الجديد “كدة باي” وبارك لها على العمل الكبير والناجح. وأكد أن ألبوم نوال من أجمل الالبومات التي صدرت مؤخراً خاصة انه سبق واستمع الى كل الاغاني قبل صدورها في الاسواق. ولفت ان أغنية “محاية” هي نجمة الالبوم ولكن كل يوم تتصدر أغنية وهذا دليل نجاح.