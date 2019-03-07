سعوديات ينتفضن مجددًا ضد أحلام.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواصل مطالبات فتيات سعوديات من الجمهور في بلادهن بعدم حضور حفل النجمة الإماراتية أحلام، مع قرب إقامته في العاصمة الرياض.

ويتصدر هاشتاغ "#ضد_حفله_احلام" قائمة الوسوم الأعلى تداولاً على تويتر السعودية منذ أيام، حيث ترفض الكثير من السعوديات حضور حفل أحلام، كما طالبن بمنع أي حفل لها في المملكة بسبب مواقف الفنانة السابقة التي هاجمت فيها المرأة السعودية وفق قولهن.

وكانت أحلام عارضت سابقًا قيادة المرأة السعودية للسيارة مؤكدة أن ذلك من المحرمات في بلاد الحرمين، كما قالت في تغريدة أخرى إنها كانت السبب في منع قيادة المرأة السعودية للسيارة؛ لأنها تعتبر من الكوارث على حد وصفها.

ويعد الهجوم على أحلام بشأن منع إقامة أي حفل لها في السعودية ليس وليد اللحظة، بل سبق وأن أعلنت عن حفل ستقيمه في منطقة جازان جنوب المملكة، ولكنها أيضًا تعرضت لنفس الموقف، وكان هناك رفضٌ شعبيٌ لإقامة حفلها في جازان، فتم إلغاء الحفل بسبب تلك الضغوطات.

وأمام أحلام في الوقت الحالي فرصة لتهدئة الأجواء وامتصاص غضب الجمهور قبل تاريخ 21 مارس الجاري، حتى يحظى حفلها بالنجاح، خاصةً وأنه الحفل الأول في العاصمة السعودية.

وما زال الهاشتاغ ينشط على موقع تويتر والمطالبات بمقاطعة الحفل مستمرة، فهل تهدأ الأمور لاحقًا، وتسير كما يريد القائمون على الحفل أم أن التوتر سيزداد وتكون النتائج غير مرضية للفنانه أحلام؟