بسمة وهبة تبكي بسبب ابنها السعودي وتطلب المساعدة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة في بث مباشر عبر حسابها في إنستغرام، مجهشة في البكاء بسبب عدم استطاعتها حضور عقد قران ابنها عبد الرحمن من زوجها السعودي السابق.

وذكرت بسمة في البث أنها لن تتمكن من حضور عقد القِران، لأنه للرجال فقط، متمنية أن تكون حاضرة وتحضن ابنها في فرحه.

وطالبت بسمة وهبة الجميع بالوقوف معها في هذه الأزمة كما وصفتها، متسائلة عن كيفية مشاهدة فرح ابنها عبر الفيديو.

وأكدت الإعلامية بأنها تحترم جميع تقاليد وعادات الشعوب، موضحة أنها ستتواجد في السعودية لمشاهدة عقد القِران حتى لو عبر نظام الفيديو، وستقيم أيضًا حفلاً عائليًا صغيرًا بهذه المناسبة في السابع عشر من مارس الحالي.

يذكر أن المذيعة بسمة وهبة قد انفصلت عن زوجها السعودي بالتراضي قبل 10 سنوات، قبل أن ترتبط برجل الأعمال علاء عابد.

كما أن الحادثة الأخيرة بسفر ابنها عبد الرحمن إليها وطلبه الاستقرار مع والدته في مصر قبل أن يعود لوالده في السعودية بالقوة، كان السبب في عقد قرانه الآن.