نوال الزغبي لـ ""الخليج 365"": لا خلاف مع شيرين ومبروك لأنغام زواجها

اسماء السيد - إحتفلت الفنانة نوال الزغبي بإطلاق ألبومها "كدة باي" الذي شهد عودتها وباكورة أعمالها مع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات في إحتفالية ضخمة في العاصمة اللبنانيّة بيروت. "الخليج 365" حضرت الحفل وعادت بهذا اللقاء المصوّر مع نوال:



سعيد حريري من بيروت: في لقاء مع "الخليج 365"، تحدثت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن علاقتها مع زميلتها النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب وعلّقت على نسيانها لها في لقائها الأخير في برنامج تخاريف حيث لم تذكرها ضمن قائمة الفنّانين الذين تصطحبهم معها في "ميكروباص" حياتها.

والتقت ايلاف الفنانة نوال الزغبي في كواليس الفعالية التي نظمتها شركة روتانا للمرئيات والصوتيات احتفالاً بإطلاق ألبومها الجديد "كدة باي".

علّقت نوال على عدم تهنئة صديقها النجم وائل كفوري لها عبر تويتر بجديدها الغنائي كدة باي. وروت كواليس لقائها بزميلتها أنغام في الكويت دون أن تنسى أن تبارك لها بزواجها.

وفي ختام اللقاء تحدّثت نوال عن انطباعاتها باللقاء مع إبنتها تيا التي حضرت حفل إطلاق ألبومها وكانت بحقّ مفاجأة الحفل بعد إنتشار الأخبار في الفترة الأخيرة عن تركها لمنزل والدتها وذهابها للعيش في منزل والدها.

في نهاية اللقاء غنّت نوال مقطعاً من أغنيتها "مش خايفة" وقالت إنّها تهديها لكلّ شخص لم يعرف قيمتها، وعلّقت على تصريحها الأخير في برنامج حكايتي مع الزمان بأنّ الزواج هو أكبر ندم في حياتها.