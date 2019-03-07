يوسف الشريف يحضر لمسلسل جديد في رمضان 2020

كشفت مصادر مقربة من الفنان يوسف الشريف أنه يقوم بتحضير مسلسل قوي سيعود به في رمضان 2020 وسيتم التصوير بعد عيد الفطر المبارك. وأشارت المصادر أن يوسف الشريف يعقد جلسات عمل مع الكاتب عمرو سمير عاطف للوقوف على تفاصيل العمل الجديد. الجدير بالذكر أن يوسف الشريف أن آخر عمل درامي للشريف مسلسل كفر دلهاب عام 2017 ويوسف الشريف بدأ نجومه في الصعود عام 2012 بعد تقديمه لمسلسل المواطن إكس ، ثم قدم بعدها مجموعة من المسلسلات منها القيصر ، الصياد ، رقم مجهول ، إسم مؤقت ، لعبة إبليس. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته إنجي علاء زوجة يوسف الشريف تُعلن عن مرضها وخضوعها للعلاج في ألمانيا

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