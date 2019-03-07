الفنانة ياسمين عبد العزيز تنشغل بتصوير مسلسل "الملكة"

أكدت مصادر مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز أنها لا تنام في اليوم أكثر من 3 ساعات بسبب إنشغالها بتصوير مسلسل الملكة والمقرر عرضه في رمضان القادم. وأوضحت المصادر أن مخرج العمل حسام على رفع معدلات التصوير لتصل إلى 16 ساعة يوميًا المسلسل يشترك في بطولته مجموعة من النجوم منهم فتحي عبد الوهاب ، أحمد العوضي. قد يهمك أيضا: ياسمين عبد العزيز تحتفل بميلادها في موقع تصوير "الملكة" غادة عادل وشريف منير يُهنّئان ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

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