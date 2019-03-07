ثروت يُؤكد أنّه يبحث عن الكيف وليس الكم

صرح الفنان الكوميدي محمد ثروت، أنه يبحث عن الكيف في أعماله وليس الكم، فيكفي أن يجد الجمهور يحبه في الشارع ويتذكر له كل أعماله، موضحًا أنه انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل الواد سيد الشحات، مع أحمد فهمي، مشيرًا أنه سيظهر في العمل كضيف شرف، وأنه تربطه علاقة صداقة قوية بالفنان أحمد فهمي بعد النجاح الذي حققه معه في فيلم الحرب العالمية الثالثة في عام 2014

من ناحية أخرى قال ثروت: إنه سعيد بالنجاح الذي حققه مع محمد هنيدي في مسرحية 3 أيام في الساحل مشيرًا أنه مشغول بعدد من الأعمال في رمضان القادم منها مسلسل اللعبة، وأنه سعيد بحب زملائه له وحب الجمهور ، وأكد أن حب الناس هي نعمة كبيرة من الله تدفعه لتقديم نجاحات متتالية والاجتهاد أكثر .

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