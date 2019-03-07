عبير صبري تُؤكد أن الزواج يدفعها للنجاح

صرحت الفنانة عبير صبري، أنها حرصت على حضور مهرجان شرم الشيخ لأنه من المهرجانات المهمة ؛ حيث إنه يقام على قطعة غالية من أرض مصر ، هي شرم الشيخ ، ثم أنه من المهرجانات التي تحتفي بالسينما الآسيوية ومعرفة التطور الذي وصلت إليه مؤخرًا.

وأشارت أنها حرصت أيضًا على الحضور لتقديم التهنئة في تكريم الفنانة هالة صدقي والفنان لطفي لبيب، موضحة أن المهرجانات السينمائية في مصر مهرجانات قوية ومتنوعة ويتعرف فيها الجمهور وصناع السينما على آخر ما وصلت إليه السينما في العالم.

وعن أحدث أعمالها قالت: إنها انتهت من تصوير فيلم زنزانه 7 بالكامل، و تصور حاليًا مشاهدها في مسلسل هوجان مع محمد عادل إمام، مؤكدة أن الزواج يدفعها دائمًا للنجاح والتألق وزوجها دائمًا يشجعها على النجاح.

الجدير بالذكر أن عبير صبري قدمت مجموعة من المسلسلات اللقوية خلال السنوات الماضية، منها البيت الكبير ، مع سبق الاصرار ، السيدة الأولى ، خلف الله.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- عبير صبري تنتهي مِن "زنزانة 7" وتُواصل تصوير "هوجان"

- صبرى تشارك فى الموسم الرمضانى