نهى عابدين تُوضِّح أنّها تعيش حاليًّا حالة مِن النشاط الفني

صرَّحت الفنانة الشابة نهى عابدين بأنها تعيش حاليا في حالة نشاط فني من خلال مُشاركتها في عدد من الأعمال الفنية، منها تصوير مسلسل "قابيل" وفيلم "الهجام" في السينما، موضحة أن السينما والدراما أصبحتا من القوة الناعمة المؤثرة بشكل كبير على المجتمعات، موضحة أنها سعيدة بالنجاح فيهما.

الدراما

وأضافت نهى عابدين، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل"، أن بدايتها الحقيقية في الدراما ونجاحها كان في مسلسل "ميراث الريح" مع الفنان محمود حميدة عام 2013، ورغم بدايتها قبل هذا العمل فإن هذا العمل لفت نظر الجمهور لها، ثم مسلسل "ونوس" ثم مسلسل "حلاوة الدنيا"، مشيرة إلى أنها تتمنى تقديم أدوار متعددة ولا يهمها التخلي عن جمالها لتقديم دورها، مؤكدة أنها ظهرت في مسلسل "ونوس" دون مكياج واعتمدت فقط على انفعالاتها على الشاشة، كما أن هناك نجمات قدمن أدوارا مهمة وهن متخليات عن جمالهن، منهن شادية في "المرأة المجهولة" وفاتن حمامة في فيلم "الحرام".

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السينما

وقالت إنها تسير في السينما بشكل ثابت حيث قدمت حتى الآن فيلم "الكنز" مع المخرج شريف عرفة، وتقوم حاليا بتصوير فيلم "الهجام"، موضحة أن فيلم "الهجام" سيكون مفاجأة للجمهور، وأكدت أنها محظوظة في الورق الذي يعرض عليها ودائما ما تسعى إلى تقديم الأفضل، وترى أنها محظوظة في العمل مع نجوم ونجمات كبار ومخرجين كبار أيضا، منهم يحيى الفخراني ويسرا ومحمود حميدة وعفاف شعيب، موضحة أن خبرة النجوم الكبار يستفيد منها الشباب في تقديم أفضل ما عندهم من أداء في المشاهد الذين يقومون بها.

أدوار الشر

وكشفت عن سبب تميّزها في كثير من أدوار الشر، قائلة إن أدوار الشر هي الأدوار الصعبة التي يبرز فيها الممثل قدرته، موضحة أن هناك مجموعة من الفنانين الذين برعوا في أدوار الشر وأحبهم الجمهور، منهم الفنان عادل أدهم والفنانة تيسير فهمي والفنانة نوال أبوالفتوح.

الكوميديا

وأوضحت أن الكوميديا أصعب شيء لكنها تعشق كوميديا الموقف، مشيرة إلى أنها تسعى أيضا إلى تقديم بعض المواقف الكوميدية الخفيفة حتى في أدوارها الدرامية حتى لا يمل الجمهور، مشيرة إلى أن هناك أساتذه في الكوميديا تتمنى العمل معهم، منهم سمير غانم وعادل إمام ومحمد هنيدي وأحمد حلمي.

الهوايات

وتحدّثت عن هواياتها وأشارت إلى أن لديها عددا من الهوايات التي تمارسها في أوقات الفراغ، منها السفر والسباحة والقراءة وشراء الملابس والإكسسوارات المتعددة، ومشاهدة الأفلام الأجنبية، وعن الأكلات التي تحبها أوضحت أنها تعشق الأكلات المصرية بصفة عامة والسورية أيضا، وعن مثلها الأعلى في الفن أشارت إلى أنها تعشق كل من الفنانتين نيللي وشريهان، موضحة أنهما استطاعتا أن تقدما فنا مختلفا طوال مشوارهما سواء في الاستعراض أو التمثيل، موضحة أنها تتمنى تقديم عمل استعراضي ضخم به أيضا مشاهد تمثيلية قوية، وعن رأيها في وجود موسم درامي خارج رمضان بيّنت أن هذا جعل الأسرة تلتف مرة أخرى حول الأعمال الجيدة ومتابعتها وهي حالة إيجابية فنية راقية إذ إن الأعمال تتم مشاهدتها بتآنٍّ.

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