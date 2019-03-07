هند صبري تكشف عن الانتهاء مِن فيلم "الفيل الأزرق 2"

كشفت الفنانة هند صبري أنها انتهت مِن تصوير جميع مَشاهدها خلال أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بطولة النجم كريم عبدالعزيز.

وأعلنت هند صبري، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، أن قرار مَشاركتها في الجزء الثاني كان صعبا وبخاصة في ظل النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من الفيلم، مشيرة إلى أنها قررت أن تتحدى نفسها والناس وتشارك بالفيلم في دور فعال ومختلف بشكل كبير، وذلك حتى يقبلها الجمهور كنصر أساسي من عناصر الفيلم، وهنا كان التحدي بالنسبة إليها في أن تجسد شخصية مركبة ومعقدة ومضطربة نفسيا تطارد بطل العمل كريم عبدالعزيز طوال أحداث الفيلم.

يذكر أن الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" يضم فريق نجوم الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، وتنضم لهما النجمة هند صبري في الجزء الثاني، ويُعد فيلم "الفيل الأزرق" واحدا من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع نحو 1.2 مليون تذكرة بعد انطلاقه في سباق عيد الأضحى 2014، وحقق نجاحا كبيرا في الأردن ودول الخليج.

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