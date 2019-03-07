عمرو رجب "البطل المشعوِذ" في "عايش ميت"

كشف الفنان عمرو رجب في تصريح خاص بـ"لايف ستايل"، عن حماسة الشديد لتقديمه أول بطولة مطلقة له في السينما من خلال فيلم "عايش ميت"، رافضًا الكشف عن العمل الدرامي الذي يستعد من خلاله لخوض الموسم الرمضاني المقبل 2019، إلا بعد البدء في تصوير مشاهده الأولى.

وأكد رجب أن فكرة البطولة المطلقة لم تشغل تفكيره نهائياً، ولكنه يركز دائمًا على طبيعة الدور الذي يلعبه وأهميته بالنسبة للجمهور، مضيفًا أن الدور يعد هو البطل الأساسي بالنسبة له بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى كونه بطل العمل أم لا.

وأعلن رجب أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية شاب يحب زميلته في الجامعة وبسبب ظروف ما يفشل هذا الحب ويصل لطريق مسدود مما يجعله يتجه للدجل والشعوذة وتتوالى الأحداث، مشيرًا إلى أن الفيلم يتطرق لعدة قضايا اجتماعية مثل إدمان المخدرات.

يشار إلى أن فيلم "عايش ميت" بطولة عمرو رجب، عبد الله مشرف، عنايات صالح، ياسمين الجندي، نيرمين عادل، سعد الحباك، موسي العناني، عبدالله غنيمي، وإخراج صالح عبد القادر، وإنتاج شركة صوت مصر للإنتاج الفني.

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