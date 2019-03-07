عزة مجاهد سعيدة بالاشتراك في بطولة "ياسمينا"

القاهرة - سارة عبد الستار
كشّفت الفنانة عزة مجاهد، عن سعادتها بالاشتراك في بطولة مسلسل "ياسمينا"، في رمضان المقبل، موضحة أن العمل ينضم إلى نوعية الأعمال التي تتحدث عن حياة "الغجر"، ولكن في إطار مختلف لم يتم تناوله من قبل.
وأضاف في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، "العمل سيكون مفاجأة بكل المقاييس وجميع الفنانون المشاركون سيظهرون في أدوار مختلفة، كما لم ترونهم من قبل، يُذكر أن مسلسل "ياسمينا"، بطولة حورية فرغلي، وفيفي عبده، وحازم سمير، وسماح الصريطي، وعزة مجاهد، وتأليف محمد الغيطي.
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