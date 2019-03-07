شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تحتفل بعيد ميلادها بصورة نادرة فى طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة المعتزلة حنان ترك اليوم بعيد ميلادها الرابع والأربعين، ونشرت صورة نادرة فى طفولتها مع والدها عبر خاصية ستورى على حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

ولدت حنان فى القاهرة 7 مارس 1975، ودرست فى معهد الباليه، ورقصت الباليه لفترة طويلة قبل دخولها مجال التمثيل.

بدأت حنان العمل في مجال التمثيل بعدما شاهدها المخرج خيري بشارة أثناء أحد العروض المسرحية، فرشحها للمشاركة في فيلم رغبة متوحشة في عام 1993 ليكون أولى بطولاتها السينمائية و بعد ذلك نالت حنان ترك أدوار البطولة في العديد من الأفلام منها: "جواز بقرار جمهوري، سهر الليالي، جاءنا البيان التالي".

وشاركت حنان ترك أيضا في العديد من المسلسلات التليفزيونية، وأشهرها "نصف ربيع الآخر، أوبرا عايدة، لن أعيش في جلباب أبي"، وقررت حنان ارتداء الحجاب عام 2006، لكنها واصلت التمثيل بالحجاب وقدمت مسلسلات "أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز"، واعتزال الفن نهائيا 2012.