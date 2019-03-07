شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض والدة نجلاء بدر فى مسلسل "أبو جبل" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفناة عايدة رياض دور والدة الفنانة نجلاء بدر ، ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل"، بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث تمر عايدة وابنتها بظروف صعبة خلال أحداث المسلسل.

وتشارك عايدة رياض مع النجم مصطفى شعبان للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية بمسلسل "أبو جبل"، والذى يعد استثمارا لبطل العمل الذى حقق نجاحا كبيرا بمسلسله "أيوب" العام الماضى، من إخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، ، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.