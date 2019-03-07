شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس المرافعة الأشهر بتاريخ السينما المصرية فى "ضد الحكومة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عام 1992 قدم المخرج الراحل عاطف الطيب واحدا من أهم أفلامه على الإطلاق وهو "ضد الحكومة" للراحل أحمد زكى، والذى ناقش من خلاله قضايا فساد بأسلوب مختلف، جعله فى مصاف أفلام فترة التسعينيات من حيث الناحية الفنية والدرامية وأيضا المضمون والرسالة.

واحد من أهم المشاهد فى هذا الفيلم، وربما الأشهر فى مسيرة المخرج عاطف الطيب، هى مرافعة المحامى مصطفى خلف، والذى جسده النجم الراحل أحمد زكى، حيث كان وقتها يطالب بمثول مسئولين كبار فى الدولة للمسائلة أمام المحكمة، رغم رحلة الفساد التى خاضها طيلة حياته.



ضد الحكومة

إحدى الصور النادرة تداولها البعض من كواليس الفيلم، وتحديدا من مشهد المرافعة، وعلق عليها البعض قائلا "أقوى مرافعة فى تاريخ السينما المصرية كانت أمام الكاميرا وليس أمام القاضى"، ومن أشهر الجمل فى هذا المشهد "كلنا فاسدون.. لا أستثنى أحدا".