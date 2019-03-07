أحدهم استعان بأحمد زكي وآخرون في الجيم.. هكذا استعد النجوم لدراما رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

شهران فقط ويحل شهر رمضان الكريم، ومعه الأعمال الدرامية الجديدة، التي يتنافس فيها الفنانون، بهدف كسب رضاء الجمهور، وتحقيق أعلى نسب للمشاهدة.

ويسعى معظم الفنانين لإحداث بعض التغييرات وإجراء الاستعدادات بشكل جيد، ليناسب الدور الذي يقدمه في عمله، ونرصد لكم في هذا التقرير ما فعله نجوم رمضان استعدادا لأعمالهم.

ياسمين صبري - حكايتي

نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" أكثر من صورة لها وهي تمارس التمارين الرياضية الشاقة في الجيم استعدادا لمسلسل "حكايتي"، أولى بطولاتها في الدراما الرمضانية، ولفتت ياسمين الأنظار لها بالتمارين القوية التي تؤديها.

ياسمين صبري في الجيم

ياسمين عبد العزيز - الملكة

الفنانة ياسمين عبد العزيز تخوض السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "الملكة" ويشاركها البطولة فيه الفنان أحمد العوضي والفنان أحمد صلاح حسني، وظهرت الفنانة أكثر من مرة في صالات الجيم، لتبدو بشكل أنحف بما يناسب دورها في المسلسل.

ياسمين عبد العزيز

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دينا الشربيني

الفنانة دينا الشربيني تشارك هذا العام بمسلسل "زي الشمس" وتقوم بدور محامية يتم قتل شقيقتها "ريهام عبد الغفور" وتدخل في عدد من المطاردات من أجل البحث عن القاتل، ربما لهذا السبب نشرت صورة لها الجيم، وكتبت عليها: "في الجيم قبل التصوير".

محمد إمام

الفنان محمد إمام يشارك هذا العام بمسلسل "هوجان"، ويجسد شخصية تعيش في منطقة شعبية وملقب بـ"هوجان" لقدراته على فعل أشياء خارقة، الأمر الذي استجوب تكوين بنيان ضخم.

وشارك "إمام" جمهوره بفيديو من استعدادته، والتي ظهر فيها يتدرب في بيته بشكل قاسٍ.

محمد إمام

محمد رمضان

أجرى الفنان محمد رمضان نيو لوك ليكون متناسبا مع موضة التسعينيات، بطريقة تشبه الفنان أحمد زكي في فيلمه الشهير "كابوريا"، إذ تدور أحداث مسلسل "زلزال" في عام 1992.

شيكو

يخوض شيكو السباق الرمضاني من خلال مسلسل" اللعبة"، ويقدم شخصية "مستر وسيم الصريطي"، وارتدى شيكو باروكة من أجل دوره، إذ يبدو أن الشخصية تتطلب الظهور بشكل غير مألوف.

ياسر جلال

تخلى ياسر جلال عن شعره ولحيته الطويلين، اللذين ظهر بهما في مسلسله "رحيم" في السباق الرمضاني الماضي، وظهر في البرومو الأول لمسلسل "لمس أكتاف"، بعضلات لاعبي الملاكمة إذ تتطلب شخصيته في المسلسل ذلك.