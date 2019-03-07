روائع محمد عبده في أمسية خيرية بالرياض

قدم فنان العرب محمد عبده أمسية طربية، على العود، من خلال 12 عملًا غنائيًا من أشهر أعماله مثل: "وين أحب الليلة" و"ما عاد بدري" و"ليالي نجد"، وكذلك صدح بـ"المعازيم" و"أرسل سلامي" و"أيّوه"، وأطرب الحضور بـ"اختلفنا"و"على البال" وكانت عروس الختام "يا مستجيب للداعي".
جاء ذلك، مساء الأربعاء، ضمن فعاليات (موسمية # مزولة الخيرية.. عيش جواهم)، بحضور الأمير بدر بن عبدالمحسن والأمير عبدالرحمن بن
وأكد الفنان محمد عبده، في حديث إعلامي، أهمية الحفلات الخيرية، وتمنى أن تكون لها جدولة وتضم إلى برامج الترفيه حتى يكون لها معنى، على حد وصفه.
وأعلن الفنان محمد عبده أن حفلته المقبلة ستكون في مدينة الأحساء (شرق السعودية) التي احتفلت باختيارها عاصمة للسياحة العربية.
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