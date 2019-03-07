في عيد ميلادها الـ44.. تعرَّف على أهم المحطات في حياة حنان ترك

يحل اليوم عيد الميلاد الـ44 للنجمة القديرة حنان ترك، حيث ولدت يوم 7 مارس عام 1975، لأب كان يعمل تاجرًا، كما كان يمتلك مصنعًا للملابس، تحت اسم "الترك للملابس"، ولديها شقيقان هما حسين وحسام.

شاركت وهي في الخامسة من عمرها في فيلم "ناس تجنن"، والذي تم عرضه عام 1980، كما شاركت في عدد من العروض وقدّمت عام 1991مسرحية "ضحك ولعب ومزيكا"، و جاء ذلك من خلال درستها في معهد البالية، وعملت كراقصة بالية لفترة وبعد دخولها التمثيل توقفت عن ذلك.

بدأت التمثيل بأدوار صغيرة وكانت بداية انطلاقتها عندما شاهدها المخرج خيري بشارة أثناء عرض مسرحية "ماكبث"، فرشحها للعمل في فيلم "رغبة متوحشة"، ثم انطلقت إلى أدوار البطولة وعملت في العديد من المسلسلات والأفلام، كما ظهرت "موديل" في كليب "ولا كان بأمري"، للنجم هاني شاكر.

ومن أبرز أعمالها في عالم السينما والمسرح والمسلسلات: "المال والبنون"، "ضحك ولعب وجد وحب"، "المهاجر"، "سرحان والكنز"، "حكايات مجنونة"، "سارق الفرح"، "نصف ربيع الآخر"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "الوتد"، "إسماعيلية رايح جاي"، "الشارع الجديد"، "حائط البطولات"، "الحب الأول"، "سامحوني مكنش قصدي"، "أوبرا عايدة"، "جواز بقرار جمهوري"، "حرامية في كي جي تو"، "جاءنا البيان التالي"، "سكوت ح نصور"، "أتفرج يا سلام"، "شباب على هواء"، "أميرة في عابدين"، "محامي خلع"، "سهر الليالي"، "حرامية في تايلاند"، "تيتو"، "أحلى الأوقات"، "حب البنات"، "دنيا"، "سارة"، "علاقات خاصة"، "أولاد الشوارع"، "كلام في الحب"، "سوبر هنيدي"، "هانم بنت باشا"، "آخر أيام الأرض"، "إبراهيم الأبيض"، "القطة العميا"، "نونة المأذونة"، "المصلحة"،"أخت تريز"، "كليم الله".

عرفت النجمة حنان ترك برقة مشاعرها الشديدة وخفة طلتها،

فكان رحيل نجم الكوميديا علاء ولي الدين بمثابة إعادة لحسابات الفنانة الرقيقة حنان ترك، إذ أصيبت بصدمة عنيفة بعد تلقيها خبر رحيله، فقد كان معها قبلها بأيام قليلة يشاركها في فيلم "العربي تعريفة"، الذي لم يكتمل تصويره، كما دخلت في صراع نفسي كبير لم يخرجها منه سوى الاستعانة بطبيب نفسي، وبعد استعادة توازنها بعض الشيء قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، ثم ظهرت مرة أخرى في مسلسل "أولاد الشوارع"، مرتدية الحجاب.

لم يكن ذلك السبب الوحيد فكانت النجمة حنان ترك تزوجت أربع مرات وقيل أيضًا أنها تزوجت خمس مرات، ففى بداية حياتها وفي عمر الـ20 عامًا، تزوجت من رجل الأعمال أيمن السويدى لمدة شهر، ثم انفصلت عنه بعد خلافات عدة، ولم تنجب منه أى أطفال، ثم تزوج السويدى بعد ذلك من المطربة التونسية الراحلة ذكرى، وانتهت القصة باغتياله، وكانت ضحيتها المطربة ذكرى مع مدير أعماله وزوجته، وهي الجريمة التي هزت القاهرة عام 2003، وقيل آنذاك أنهم اغتالوا على يد مجهولين، ولكن تردد شائعات كثيرة حول قتل أيمن زوجته الفنانة ذكرى وقام بعدها بالانتحار.

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تزوجت الفنانة حنان ترك رجل الأعمال الراحل خالد خطاب، وتعتبر هذه الزيجة هي الأطول، كما شهدت عددًا من المشكلات، حتى أن رجل الأعمال خالد خطاب طلق الفنانة حنان ترك ثلاث مرات، وكان سبب الطلاق رغبته في عودتها إلى الفن وخلعها الحجاب،

على رغم أنه كان ملتزمًا دينيًا، حيث كان يصلى ويصوم ويؤدى الفرائض الدينية، لكنه كان يرى أن الحجاب ليس فريضة، وأنها بهذا ستفعل أكثر مما هو مطلوب منها، لذلك حاولت أن تحافظ على حياتها معه بعد الحجاب لكنها فشلت، ولكن بعد الانفصال، حاول رجل الأعمال خالد خطاب العودة إلى النجمة حنان ترك مرة أخرى، واعترف لها على الهواء مباشرة أنه يريد أن يعود لها، مؤكدًا في اتصال تليفونى ببرنامج "كش ملك" مع المذيعة هبه الأباصيرى، أثناء استضافتها لطليقته حنان ترك، أنه كان السبب في كل الخطوات الخاطئة التي حدثت لهما، كما أكد أنه لا يوجد من يحل محل الفنانة حنان ترك في حياته، وأنه سينتظرها طول العمر، لأن هناك الكثير من الأشياء التي سيفعلونها معًا ومعهما، خصوصًا أولادهما يوسف وآدم ومحمد ابن طليقها، الذي يعتبره مثل أولاده، لترد حنان بأن هذا هو رجل الأعمال خالد خطاب، صاحب القلب الطيب، داعية لوالدته مدام رجاء، التي كانت تحبها جدًا، و لكن اعترفت النجمة حنان ترك هي الأخرى أنها ظلمته كثيرًا، وأنها لن تجد في العالم كله مثل قلبه، إلا أنها رفضت العودة له لأنها لا تريد أن تظلمه مرة أخرى، ثم سافر خالد خطاب عندما كان يفعل دائمًا كطبيعة عمله، ولكنه هذه المرة تزوج من أمريكية وأنجب منها عائشة.

ثم تزوجت الفنانة حنان ترك من رجل الأعمال، الدكتور السعودي محمد يحيى، ويعد ذلك الزواج هو الأقصر، كما أنجبت منه ابنها الثالث محمد، جاءت آخر زيجات الفنانة حنان ترك من رجل الأعمال والمنشق عن جماعة الإخوان محمود مالك، كما أنجبت منه ابنتهما مريم.

نالت النجمة العريقة "حنان ترك"، العديد من الجوائز خلال مشوارها الفني، حيث حصلت على جائزة أفضل دور ثانٍ نسائي في المهرجان القومي للسينما المصرية عام 2001 عن دورها في فيلم "العاصفة"، كما حصلت على جائزة أشجع ممثلة عن قبولها لدورها في فيلم "دنيا" عام 2005، كما احتفل اتحاد المبدعين العرب بالفنانة حنان ترك وكرّمها عن مسلسلها "الأخت تريزا".