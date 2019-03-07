سهرة السبت القادم مع ناصيف زيتون

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرض شاشة “ام تي في” مساء السبت القادم والموافق 9 آذار/مارس حفل النجم ناصيف زيتون في مهرجان القبيات والذي أحياه خلال موسم الصيف الماضي. وفور عرض الإعلان الدعائي الخاص بالسهرة أعرب محبو ناصيف زيتون عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حماسهم لمشاهدة نجمهم المحبوب. على صعيد آخر، يواصل ناصيف زيتون العمل على ألبومه الجديد والمقرر طرحه عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق العربية خلال الفترة القريبة المقبلة.

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