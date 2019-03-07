مي سليم تنتصرُ في معركتها مع المُنتج ممدوح شاهين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أفاد مصدرٌ بأنّ الجهات القضائية والإدارية بدأت إجراءاتٍ اليوم الأربعاء لصالح الفنانة المصرية مي سليم في خلافها مع المنتج ممدوح شاهين. وأشار المصدر لـ"فوشيا" إلى أنّ الجهات المعنية حجزت على شركة "إم جي آر" للإنتاج الفني المملوكة لشاهين، وذلك لحين عرض المحتويات للبيع بالمزاد العلني يوم 6 مارس الجاري. وإجراء الحجز اليوم يتّفق مع قرار قضائي ومحضر حجز تنفيذي رقم 614 لسنة 2018، وذلك نظير سداد الدين المُستحق للفنانة مي سليم. وقرار اليوم يأتي على خلفية تصريحات سابقة لمي سليم قالت فيها إنها "لم تحصل على أيّ مستحقات مالية من المنتج ممدوح شاهين، نظير مشاركتها فى مسلسل "هي ودافنشي"، الذي عُرض في شهر رمضان 2016.

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