متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصَ العديدُ من النجوم على مشاركة النجمة نوال الزغبي فرحتها بالعودة إلى شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وإطلاق ألبومها الجديد "كده باي" الذي يحمل رقم 15 في مسيرتها الفنية الزاخرة بالعديد من النجاحات. الفيديو المُرفق، يعرضُ الرسائل التي وجّهها النجوم للفنانة نوال الزغبي خلال إطلاق ألبومها الجديد "كده باي".

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن يُوجّهون رسائل محبّة لـ نوال الزغبي بحفل إطلاق "كده باي"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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