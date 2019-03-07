شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أصدقاء محمد رمضان فى الجامعة بمسلسله الجديد "زلزال" لرمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” أصدقاء محمد رمضان فى الجامعة ضمن أحداث مسلسله الرمضانى الجديد "زالزال"، وهم الفنانون مصطفى منصور والذى يجسد دور " سلام"، ويوسف عثمان ويجسد دور "أسامة"، ومحمد الدقاق ويجسد دور " حسيب"، ومحمد قلبظ وويجسد دور "شرف".

ويجسد الفنان محمد رمضان ضمن أحداث العمل دور شاب يدعى "محمد حربى" شهير بلقب "زلزال" فى منطقته، وأثناء فترة دراسته فى الجامعة لديه 4 أصدقاء يستكملون معه حياته، وذلك ضمن أحداث مسلسل "زلزال"، والذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى" فى أول تعاون بينهما فى الدراما التليفزيونية.





وفى السياق ذاته، يكثف المخرج إبراهيم فخر ساعات التصوير خلال الفترة المقبلة لتصل لـ 16 ساعة يومياً من أجل الإنتهاء من تصوير الحلقات الأولى لتصبح جاهزة لعمليات المونتاج والمكساج والموسيقى التصويريه فى أقرب وقت.

يشار إلى أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ومحمد الدقاق، وعدد آخر من الفنانين.