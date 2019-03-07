شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتعاون فى أغنية جديدة مع جمال الخولى ومحمد النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب تامر عاشور مع الشاعر جمال الخولي فى أغنية جديدة تحمل اسم"من غير ما احكيلك ، وهى من ألحان محمد النادى، وتوزيع نابلسى، ومقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد.

من ناحية أخرى يتعاون عاشور في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم نادر عبد الله، أمير طعيمة، تامر حسين، عمرو يحيي، محمد رفاعي، أحمد المالكي، هشام صادق، مدين، تامر علي، محمد يحيي، محمد النادي، محمد خلف، مصطفي العسال،طارق مدكور، النابلسي، آسر عاشور.

يذكر أن تامر عاشور طرح أغنية "أيام" للمطرب تامر عاشور التى اقتربت من الوصول إلى المليون مشاهدة ، وذلك فى أقل من 16 ساعة منذ طرحها أمس الاثنين على "يوتيوب"، ودخلت الأغنية قائمت الـ"الترند" بعد ساعات أيضاً من طرحها.