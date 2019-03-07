المركز القومي للمسرح يكرم فريق عمل "الطوق والأسورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، احتفالية كبرى في السابعة مساء الاثنين المقبل، بالمسرح القومي، لتكريم أسرة العرض المسرحي "الطوق والأسورة"، الحائز على الجائزة الأولى لمهرجان المسرح العربي، جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لعام 2018.

تحضر التكريم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، ورئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، المخرج خالد جلال، ويتضمن برنامج الحفل معرض صور للقيادات، التي قدمت الدعم للعرض المسرحي "الطوق والأسورة" لحصد الجائزة لأول مرة، بالإضافة إلى لقطات من العرض، مع عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض رواية الراحل يحيى الطاهر عبد الله، والسيرة الذاتية للقائمين على "الطوق والأسورة".

ويعقب ذلك فقرة موسيقية (هارب وفلوت) تقدمها الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التي تعزف "نسم علينا الهوى، أديش كان في ناس" لفيروز، موسيقى عزيزة لمحمد عبد الوهاب، وأهواك لعبد الحليم حافظ، و"قضية عم أحمد" لعمر خيرت.

ويليها تكريم القيادات، التي أتاحت المناخ لإنتاج العرض المسرحي المصري وحصد الجائزة، وفي مقدمتهم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وخالد جلال، ورئيس البيت الفني للمسرح، الفنان القدير إسماعيل مختار، ومدير عام مسرح الطليعة، الفنان شادي سرور، وأسرة "الطوق والأسورة" واسم الراحل يحيى الطاهر عبد الله، والكاتب المسرحي الدكتور سامح مهران، والمخرج المسرحي الفنان القدير ناصر عبد المنعم، مع تقديم شهادات تقدير لجميع المشاركين بالعرض، وإهداء الحضور كتيب يتناول العمل المسرحي والقائمين عليه.