كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية.. هاجر عفيفي أمام هاني سلامة في "قمر هادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت الفنانة هاجر عفيفي إلي أسرة مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة، المقرر عرضه خلال السياق الرمضاني وتأليف إسلام حافظ , وإخراج رؤوف عبد العزيز , أشرف عام على للانتاج للمنتج حسام شوقي.

وبدأت هاجر تصوير مشاهدها خلال أحداث المسلسل الذي يجمعها للمرة الثانية بالنجم هاني سلامة والمخرج ؤوف عبد العزيز بعدما تعاون في رمضان قبل الماضي في مسلسل "طاقة نور" والذي حققا نجاحا باهرا في الشارع المصري .

ويكثف المخرج رؤوف عبد العزيز عدد ساعات التصوير خلال الفترة الحالية من اجل سرعة الانتهاء من الحلقات الأولى من المسلسل بوقت كافي .

ويعد "قمر هادي "ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية في كل من بمسلسل "فوق السحاب" ,و"طاقة نور".

مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفي ,و يسرا اللوزى، ومحسن محيي الدين , وهادي الجيار ,وأشرف زكي , وحمزة العيلى،ومؤمن نور، أية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.