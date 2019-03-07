شكرا لقرائتكم خبر عن "مجرد بس م افتكرك" أغنية جديدة لـ مصطفى حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفى حجاج من تسجيل أغنية جديدة بعنوان « مجرد بس م افتكرك»، وهى من كلمات جمال الخولى وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، ومقرر طرحها ضمن أغانى ألبومه الجديد.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى كليب "خطوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع الموزع المغربى جلال الحمداوى، وهندسة صوتية لمهندس الصوت هانى محروس، واشتهر "حجاج" بأغنية "يا بتاع النعناع"، والتى حققت نجاحا كبيرا للغاية، منذ طرحها قبل سنوات وما زالت تحصد النجاح حتى الآن.

وشارك مصطفى حجاج مؤخراً فى تقديم أغنية "100 وش" والتى تم تصويرها فيديو كليب مع النجوم تامر حسنى ودياب وأحمد شيبة وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً، وطرحها تامر حسنى ضمن أغنيات ألبومه الأخير"عيش بشوقك"