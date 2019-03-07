بفستان من الريش.. راندا البحيري أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة راندا البحيري صورا من أحدث جلسة تصوير، كشفت عنها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت راندا في الصور بإطلالة مميزة، وارتدت فستانا شفافا من الريش. يُذكر أن راندا البحيري عُرض لها مؤخرا مسلسل "سرايا حمدين" مع الفنان سامح حسين، والجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، وفيلم "الخروج عن النص".

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