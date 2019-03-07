محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: نشرت الكاتبة ومصمة الأزياء إنجى علاء عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورًا من حفل عيد ميلادها، رفقة صديقاتها المقربات. وعلقت إنجى على الصور قائلة: "شكرًا بنات على اليوم الحلو دا، بحبكو كلكو ". يذكر أن اَخر أعمال إنجى الفنية، كانت تصميم ملابس فيلم "بنى أدم " والذى عرض في موسم عيد الأضحى الماضى، كما ساهمت في تصميم ملابس مسلسل " الشارع اللى ورانا " والذى تم عرضة أيضا خلال العام نفسه، كما صدر لها مؤخرًا رواية "الأشقر مروان" في معرض الكتاب الماضي عن دار "ن" .

كانت هذه تفاصيل خبر إنجى علاء تحتفل مع صديقاتها بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.