بالفيديو.. ريتا أورا تطرح أحدث كليبات أغانيها

طرحت النجمة العالمية ريتا أورا أحدث كليبات أغانيها بعنوان "Only Want You"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يشاركها في الغناء النجم العالمي سيكس لاك. الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يشاركها في الغناء النجم العالمي سيكس لاك. يذكر أن الفنانة العالمية ريتا أورا طرحت سابقاٌ كليب أغنيتها "Let You Love Me"، و كسر الكليب حاجز الـ 270 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

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