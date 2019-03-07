في عيد ميلادها الـ 44.. تعرف على أهم المحطات في حياة حنان ترك

يحل اليوم عيد ميلاد الـ 44 للنجمة القديرة حنان ترك، حيث ولدت يوم 7 مارس من عام 1975، لأب كان يعمل تاجراٌ، كما كان يمتلك مصنعاً للملابس تحت اسم "الترك للملابس"، ولديها شقيقان هما حسين وحسام.

شاركت وهي في الخامسة من عمرها في فيلم "ناس تجنن"، والذي تم عرضه في عام 1980، كما شاركت في عدد من العروض و قدّمت في عام 1991مسرحية "ضحك و لعب و مزيكا"، و جاء ذلك من خلال درستها في معهد البالية و عملت كراقصة بالية لفترة و بعد دخولها التمثيل توقفت عن ذلك.

بدأت التمثيل بأدوار صغيرة و كانت بداية انطلاقتها عندما شاهدها المخرج خيري بشارة أثناء عرض مسرحية "ماكبث"، فرشحها للعمل في فيلم "رغبة متوحشة"، ثم انطلقت إلى أدوار البطولة وعملت في العديد من المسلسلات و الأفلام، كما ظهرت موديل في كليب "ولا كان بأمري"، للنجم هاني شاكر.

ومن أبرز أعمالها في عالم السينما و المسرح و المسلسلات: "المال و البنون"، "ضحك ولعب وجد وحب"، "المهاجر"، "المهاجر"، "سرحان والكنز"، "حكايات مجنونة"، "سارق الفرح"، "نصف ربيع الاٌخر"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "الوتد"، "إسماعيلية رايح جاي"، "الشارع الجديد"، "حائط البطولات"، "الحب الأول"، "سامحوني مكنش قصدي"، "أوبرا عايدة"، "جواز بقرار جمهوري"، "جرامية في كي جي تو"، "جاءنا البيان التالي"، "سكوت ح نصور"، "أتفرج يا سلام"، "شباب علي هواء"، "أميرة في عابدين"، "محامي خلع"، "سهر الليالي"، "حرامية في تايلاند"، "تيتو"، "أحلي الأوقات"، "حب البنات"، "دنيا"، "سارة"، "علاقات خاصة"، "أولاد الشوارع"، "كلام في الحب"، "سوبر هنيدي"، "هانم بنت باشا"، "أخر ايام الأرض"، "إبراهيم الأبيض"، "القطة العميا"، "نونة المأذونة"، "المصلحة"،"أخت تريز"، "كليم الله".

عرفت النجمة حنان ترك برقة

مشاعرها الشديدة وخفت طلتها، فكان رحيل نجم الكوميديا علاء ولي الدين بمثابة إعادة لحسابات الفنانة الرقيقة حنان ترك، إذ أصيبت بصدمة عنيفة بعد تلقيها خبر رحيله، فقد كان معها قبلها بأيام قليلة يشاركها في فيلم "العربي تعريفة"، الذي لم يكتمل تصويره، كما دخلت في صراع نفسي كبير لم يخرجها منه سوى الاستعانة بطبيب نفسي، وبعد استعادة توازنها بعض الشئ قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، ثم ظهرت مرة أخري في مسلسل "أولاد الشوارع"، مرتدية الحجاب.

و لم يكن ذلك السبب الوحيد فكانت النجمة حنان ترك تزوجت أربع مرات و قيل أيضاٌ أنها تزوجت خمسة، ففى بداية حياتها و في عمرها الـ 20 عاماٌ، تزوجت من رجل الأعمال أيمن السويدى لمدة شهر، ثم أنفصلت عنه بعد خلافات عديدة، و لم تنجب منه أى أطفال، ثم تزوج السويدى بعد ذلك من المطربة التونسية الراحلة ذكرى، و أنتهت القصة بأغتياله، و كانت ضحيتها المطربة ذكري مع مدير أعمالهم و زوجته، و هي الجريمة التي هزت القاهرة عام 2003، و قيل أنذاك أنهم أغتالوا علي يد مجهولين، و لكن تردد شائعات كثيرة حول قتل أيمن زوجته الفنانة ذكري و قام بعدها بالانتحار.

تزوجت الفنانة حنان ترك رجل الأعمال الراحل خالد خطاب، و تعتبر هذه الزيجة هي الأطول، كما شهدت عدداٌ من المشكلات، حتى إن رجل الأعمال خالد خطاب طلق الفنانة حنان ترك ثلاث مرات، وكان سبب الطلاق رغبته في

عودتها إلى الفن و خلعها الحجاب، رغم أنه كان ملتزماٌ دينياٌ، حيث كان يصلى و يصوم ويؤدى الفرائض الدينية، لكنه كان يرى أن الحجاب ليس فريضة، وأنها بهذا ستفعل أكثر مما هو مطلوب منها، لذلك حاولت أن تحافظ على حياتها معه بعد الحجاب لكنها فشلت، ولكن بعد الانفصال، حاول رجل الأعمال خالد خطاب العودة إلى النجمة حنان ترك مرة أخرى، واعترف لها على الهواء مباشرة أنه يريد أن يعود لها، مؤكدًا في اتصال تليفونى ببرنامج "كش ملك" مع المذيعة هبه الأباصيرى أثناء استضافتها لطليقته حنان ترك، أنه كان السبب في كل الخطوات الخاطئة التي حدثت لهما، كما أكد أنه لا يوجد من يحل محل الفنانة حنان ترك في حياته، وأنه سينتظرها طول العمر، لأن هناك الكثير من الأشياء التي سيفعلونها معًا و معهما وخاصة أولادهما يوسف وآدم ومحمد ابن طليقها، الذي يعتبره مثل أولاده، لترد حنان بأن هذا هو رجل الأعمال خالد خطاب صاحب القلب الطيب، داعية لوالدته مدام رجاء التي كانت تحبها جدًا، و لكن أعترفت النجمة حنان ترك أكدت هي الأخرى أنها ظلمته كثيرًا، و أنها لن تجد في العالم كله مثل قلبه، إلا أنها رفضت العودة له لأنها لا تريد أن تظلمه مرة أخرى، ثم سافر خالد خطاب عندما كان يفعل دائماٌ كطبيعة عمله، و لكنه هذة المرة تزوج من أمريكية و أنجب منها عائشة.

ثم تزوجت الفنانة حنان ترك من رجل الأعمال و الدكتور السعودي محمد يحيى يعد ذلك الزواج هو الأقصر، كما أنجبت منه ابنها الثالث محمد، جاءت أخر زيجات الفنانة حنان ترك من رجل الأعمال و المنشق عن جماعة الأخوان محمود مالك، كما أنجبت منه أبنتهما مريم.

نالت النجمة العريقة "حنان ترك"، العديد من الجوائز خلال مشوارها الفني حيث حصلت علي جائزة أفضل دور ثان نسائي في المهرجان القومي للسينما المصرية بعام 2001 عن دورها في فيلم "العاصفة"، كما حصلت علي جائزة أشجع ممثلة عن قبولها لدورها في فيلم "دنيا" بعام 2005، كما احتفل اتحاد المبدعين العرب بالفنانة حنان ترك و كرّمها عن مسلسلها "الأخت تريزا".