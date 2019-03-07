شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبى البطاريق.. تريلر جديد للفيلم الوثائقى "Penguins".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى تريلر جديد للفيلم الوثائقى "Penguins"، المقرر طرحه في يوم الأرض، يوم 17 مارس الجارى.

الفيلم يدور حول قصة عن بطريق اسمه ستيف الذي ينضم إلى الملايين من الذكور في الربيع الجليدي في القطب الجنوبي في سعي لبناء عش زوجية مناسب، والعثور على شريك الحياة وبدء عائلة، ويواجه العديد من الحيوانات المفترسة الأخرى مثل النمور والحيتان القاتلة، ويهددون سعادته.

الفيلم يقوم على الإلقاء الصوتى للممثل الأمريكى إد هيلمز، ومن إخراج أليستر فوذرجيل، وجيف ويلسون.