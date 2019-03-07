شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز عن أغنيتها الجديدة "شبكنى" : تدعو إلى التفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة شاهيناز أغنية جديدة تحمل اسم "شبكنى" على عدد من المنصات الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى وهي من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان محمد ضياء، ومن توزيع محمد ضياء وحققت حتى الآن نسب استماع عالية، وتقول مطلع الأغنية "شبكني وخدني واللية دي يا ناس فرحتييا سعدي .. يا باختي ده اللي علي عين قسمتي".

من ناحية أخرى أعربت شاهيناز عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها عقب طرح الأغنية التى اعتبرتها مختلفة عن أعمالها السابقة خاصة أنها تدعو إلى التفاؤل والفرح .

وأضافت أنها تعمل حاليا على اللمسات النهائية لطرح ألبومها الجديد التى تتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أيمن سليم وأيمن شحاتة ومحمد عبد الحميد ومصطفى الريدى وطارق توكل وأسامة الهندى وآدم حسين، وتقدم فيه نوعية أغانى مختلفة تفاجئ بها جمهورها.

يذكر أن المطربة شاهيناز استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في مدة قصيرة، وقدمت عدة ألبومات لاقت كل منها نجاحًا كبيرًا، وبدأت مشوارها الغنائى من خلال أغنية "قولى قولى"، وبعدها قدم أول ألبوماتها "على ايه" وحقق نجاحًا كبيرًا عام 2003، وانتقلت بعد ذلك إلى شركة إنتاج عربية قدمت خلالها ألبومين، هما "أحب أعيشلك" عام 2005 و"جوه قلبى" عام 2006.