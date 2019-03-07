"نتفليكس" تعلن عن "مفاجأة أدبية" طال انتظارها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت شركة "نتفليكس" العالمية، إنها ستعرض رواية "مئة عام من العزلة" للكاتب الكولومبي غابرييل جارسيا ماركيز للمرة الأولى في مسلسل باللغة الإسبانية.

وسيكون أبنا ماركيز، منتجين منفذين للمسلسل الذي سيجري تصويره في كولومبيا مسقط رأس الكاتب الراحل.

وقالا في بيان، إن الروائي الحائز على جائزة نوبل، الذي توفي عام 2014، عارض لسنوات بيع حقوق الرواية -وفق سكاي نيوز عربية.

وأضافا أن الوقت لن يكون أفضل من الآن لجذب مشاهدة عالمية استثنائية توفرها نتفليكس للمسلسل.

ونشر ماركيز روايته العالمية مئة عام من العزلة عام 1967، وطبع منها قرابة الثلاثين مليون نسخة، وترجمت إلى 30 لغة.

وتعتبر هذه الرواية من أهم الأعمال الإسبانية الأميركية خاصة، ومن أهم الأعمال الأدبية العالمية. كا أنها من أكثر الروايات المقروءة والمترجمة للغات أخرى.

ويروي الكاتب أحداث المدينة من خلال سيرة عائلة بوينديا على مدى ستة أجيال والذين يعيشون في قرية خيالية تدعى ماكوندو، ويسمون الكثير من أبنائهم في الرواية بهذا الاسم.