شرادها كابو تنشر صورة والدتها في شبابها .. هل تشبهها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الممثلة والمطربة الهندية شرادها كابور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لوالدتها الفنانة الكبيرة شيفانجي كابور. وعلت شرادها كابور على الصورة قائلة: " أمي"، ونالت الصورة إعجاب متابعي ومحبي شرادها كابور. يُذكر أن شرادها كابور هى ابنة الممثل شاكتي كابور والممثلة شيفانجي كابور.

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